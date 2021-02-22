«Крылья Советов» на выезде разгромили «Химки» в Кубке России

https://static.news.ru/photo/b6897864-7517-11eb-b3a2-96000091f725_660.jpg Фото: kc-camapa.ru

Определился ещё один четвертьфиналист Кубка России по футболу. В следующую стадию пробились «Крылья Советов» — на выезде они разгромно обыграли «Химки» — 4:0.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Иван Сергеев. Уже на девятой минуте он вывел свою команду вперёд, уверенно реализовав пенальти. А 10 минут спустя его действия привели к тому, что химчане остались в меньшинстве. Попытку Сергеева убежать в контратаку грубо прервал в центре поля Михаил Тихонов. За это сын прославленного Андрея Тихонова, бывшего игрока и «Химок», и «Крыльев», удостоился красной карточки от арбитра Михаила Вилкова.

Оставшись вдесятером, хозяева оказались неспособны перевернуть игру, хотя до перерыва и сумели удержать минимальный счёт. Но во второй 45-минутке «Крылья» ещё трижды поразили ворота Ильи Лантратова. На 62-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко, а в самой концовке по мячу забили Егор Голенков и Никита Чернов.

Таким образом, «Крылья» прошли в четвертьфинал Кубка. Их будущий соперник пока неясен, четвертьфинальные пары определятся путём жеребьёвки. Стоит отметить, что пока не сыгран последний матч 1/8 финала — 3 марта встретятся «Уфа» и «Урал».

Ранее NEWS.ru рассказывал, что «Локомотив» одержал крупную победу над «Тамбовом» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.