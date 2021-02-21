«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче Кубка России

https://static.news.ru/photo/63c41df6-7467-11eb-bae3-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fclokomotiv

«Локомотив» одержал крупную победу над «Тамбовом» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Отмечается, что у железнодорожников голы забили защитник Пабло и форвард Франсуа Камано. Это были дебютные мячи для них в составе «Локомотива».

Во втором тайме пенальти реализовал хавбек красно-зелёных Гжегож Крыховяк. Также Камано забил второй мяч, но гол был отменен после просмотра видеоповтора, сообщает «Матч».

В ходе игры полузащитник москвичей Владислав Игнатьев получил травму в первом тайме и был заменён на 38-й минуте. Вместо него вышел хавбек Никита Иосифов.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-игрок «Локомотива» и сборной России Александр Самедов занял должность старшего селекционера «железнодорожников» по молодёжному футболу. По словам спортсмена, он очень рад вернуться в клуб и приступить к новому этапу в карьере.

Самедов назвал данную задачу очень интересной и амбициозной. При этом он отметил, что в «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших игроков.