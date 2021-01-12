Самедов назначен старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу

https://static.news.ru/photo/c14947d2-54df-11eb-9bf4-fa163e074e61_660.jpg Александр Самедов (слева) Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Александр Самедов занял должность старшего селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу.

По словам спортсмена, он очень рад вернуться в клуб и приступить к новому этапу в карьере.

Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки», — уточнил он.

Самедов назвал данную задачу очень интересной и амбициозной. При этом он отметил, что в «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших игроков.

Как писал NEWS.ru, ранее Самедов пожаловался на жизнь в Соединённых Штатах. При этом он выразил желание снова туда вернуться.

На протяжении карьеры Самедов выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В его активе 456 официальных матчей на клубном уровне, 70 голов и 84 результативные передачи. В составе российской сборной Самедов участвовал в чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, а также в чемпионате Европы — 2016. Всего он провёл 53 матча за национальную сборную и забил семь голов. Чемпион России — 2017, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка России 2017 года.