Крыховяк: «Локомотиву» нужно быть более эффективным против «Атлетико»

Последнюю игру в Лиге чемпионов мы неплохо провели, но не взяли очков. Нам нужно быть более эффективными. Нам нужно показать все свои способности. Я и вся наша команда очень хорошо знают нашего соперника. «Локомотив» много раз играл против «Атлетико». Нам с ними никогда не было легко, но мы готовы бороться. Всё зависит только от нас, — сказал Крыховяк на пресс-конференции.