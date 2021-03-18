«Динамо» в гостях одержало волевую победу над «Краснодаром» 3:2

«Краснодар» на домашнем стадионе проиграл столичному «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:2. При этом почти всю встречу «горожане» провели в меньшинстве — на 18-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кайо.
В составе московского клуба отличились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, оформивший дубль. У «Краснодара» забили Тонни де Вильена и Юрий Газинский. После поражения от «Динамо» клуб занимает девятую строчку с 34 очками. Бело-голубые расположились на пятой позиции — у них на пять очков больше.