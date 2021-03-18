«Динамо» в гостях одержало волевую победу над «Краснодаром» 3:2

Московский «Спартак» одержал крупную победу в 23-м туре РПЛ, обыграв дома «Урал» со счётом 5:1. По два мяча за «красно-белых» забили Квинси Промес и Джордан Ларссон.

Форвард столичного клуба Александр Соболев в конце первого тайма сделал счёт крупным, реализовав пенальти. Во втором тайме екатеринбуржцы отыграли один мяч — Эрик Бикфалви также реализовал 11-метровый удар. «Спартак» после...