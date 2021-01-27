«Краснодар» разгромил «Шахтёр» в Дубае

https://static.news.ru/photo/350acd9a-60bf-11eb-8731-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Краснодар/facebook.com

Матч между футбольным кубом «Краснодар» и солигорским «Шахтёром» закончился с разгромным счётом 3:0 в пользу краснодарцев.

Товарищеская встреча состоялась на стадионе «Джебель-Али» в арабской столице Дубае. В ходе игры мячи забили спортсмены Реми Кабелла, Виктор Классон и Леон Сабуа.

Счёт открыл Кабелла на 43-й минуте. Классон забил на 49-й минуте, а Сабуа направил мяч в ворота в компенсированное время. При этом на 78-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов получил прямую красную карточку, его заменили на Рустама Халназарова.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что футбольный клуб сделает в «Фиорентину» запрос о солидарных выплатах за переход нападающего Александра Кокорина.

Согласно действующим правилам ФИФА, при международном переходе клубам, за которые футболист играл в период с 12 до 23 лет, полагаются солидарные выплаты в совокупном размере 5% от суммы трансфера. Кокорин находился в «Анжи» около месяца.