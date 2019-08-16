https://static.news.ru/photo/a5cfda34-c106-11e9-89d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FCKrasnodar

Матч шестого тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Краснодар» завершился победой гостей. Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Футболистам «Краснодара» удалось забить два гола. Автором первого стал нападающий Вандерсон, который отличился на второй минуте встречи после передачи форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. В конце матча мяч в ворота соперников отправил полузащитник Даниил Уткин.

Как писал News.ru, 13 августа в Португалии прошла ответная игра третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, в которой «Краснодар» переиграл «Порту» со счётом 3:2. Этот результат позволил российскому клубу пройти в следующую стадию турнира. Бывший полузащитник «быков» Владимир Быстров в эксклюзивном интервью поделился впечатлениями после игры российского коллектива.