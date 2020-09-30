«Краснодар» обыграл ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/76b1a0f4-0361-11eb-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный клуб «Краснодар» сломил сопротивление греческого ПАОКа в двух матчах и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Ответный поединок в Салониках закончился со счётом 2:1 в пользу команды из России.

В составе «Краснодара» голом на 78-й минуте отметился Реми Кабелла. Ещё один мяч в ворота ПАОКа был забит в результате автогола Янниса Михаилидиса на 73-й минуте матча. За ПАОК мяч забил Омар Эль-Каддури на 77-й минуте встречи, сообщает РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, в первом матче «Краснодар» также одержал победу — 2:1. По сумме двух матчей счёт составляет 4:2. Обыграв ПАОК в нынешней квалификации, «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Напрямую в групповой этап самого престижного европейского футбольного турнира по итогам чемпионата России попали «Зенит» и «Локомотив». До этого в групповом этапе Лиги чемпионов ещё никогда не принимали участия сразу три команды из России.