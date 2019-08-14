https://static.news.ru/photo/d1361964-be80-11e9-b0ed-fa163e074e61_660.jpg ФК «Порту» Фото: FCPorto/facebook.com

Вылет из Лиги чемпионов серьезно ударит по финансовому состоянию португальского клуба «Порту».

Как пишет издание A Bola, «драконы» суммарно лишатся около 44 миллионов евро: здесь учитываются бонусы не только за выступление на групповой стадии еврокубка, но также выплаты за успешное выступление на европейской арене за последние 10 лет.

Вылет «Порту» сделает богаче «Бенфику», так как ей достанется 100 выплаты прав за телевизионные трансляции. Ранее два представителя делили сумму на две части, где «Порту» доставалось 55 процентов.

«Порту» по сумме двух матчей уступил «Краснодару», для которого данное выступление в Лиге чемпионов является дебютной. Следующим соперником «быков» станет греческий «Олимпиакос».

Ранее News.ru писал, что Бен-Йеддер пополнил состав «Монако», став одноклубником Александра Головина.