Кошка вмешалась в пресс-конференцию сборной Бразилии на ЧМ-2022

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На чемпионате мира по футболу в Катаре кошка невольно стала участником пресс-конференции сборной Бразилии, забравшись на стол, за которым сидели члены команды. Сотрудник пресс-службы бразильской сборной посчитал, что кошке не место на столе и, взяв животное обеими руками за шкуру, убрал со стола.

После плановой тренировки нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор отвечал на вопросы журналистов, а кошка в это время находилась в зале. Однако спустя некоторое время она решила запрыгнуть на стол, чем вызвала смех футболиста.

Сборная Бразилии 9 декабря проведет матч против команды Хорватии в рамках 1/4 финала турнира.

6 декабря сборная Бразилии сыграла против команды из Южной Кореи в 1/8 финала, забив в ворота соперников четыре мяча и пропустив всего один.

Бразильцы все свои мячи забили в первом тайме: на 7-й минуте отличился выступающий за «Реал» Винисиус Жуниор, на 13-й пенальти реализовал Неймар, выступающй за ПСЖ. На 29-й счет до крупного довел Ришарлисон («Тоттенхэм»), а на 36-й отличился хавбек «Вест Хэма» Лукас Пакета. Корейцы смогли на это ответить только голом Пайк Сён Хо на 76-й минуте.