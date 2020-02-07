Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) на заседании 7 января одобрил проект реформирования Кубка страны с сезона-2020/21.
Как сказано в сообщении пресс-службы союза, комитет предложил Исполкому РФС на очередном заседании рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России.
Планируется, что участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала.
Ранее общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за проведение реформ в Кубке России, писал NEWS.ru.
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