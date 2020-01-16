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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд.

Большинство клубов премьер-лиги поддержало расширение лиги. Мы говорили о том, что расширение должно быть подготовленным, — приводит слова генеральный директор московского ЦСКА Романа Бабаева РИА Новости. Он подчеркнул, что при...