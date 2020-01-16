Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за проведение реформ в проведении Кубка России.
РПЛ выступила за реформирование Кубка. Перевес был буквально в один голос, —
цитируетгенерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева РИА Новости.
Бабаев отметил, что теперь инициатива будет согласовываться исполкомом Российского футбольного союза (РФС).
Ранее общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд, писал NEWS.ru.
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