Когда появилась информация о том, что решения Пресненского суда годичной давности, отправившие из «Бутырки» в колонию Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их соратников после известных инцидентов в центре Москвы, могут быть признаны незаконными, NEWS.ru не особо удивился. Постараемся объяснить, по каким причинам.

Народ требовал расправы и получил показательный процесс

Если не вдаваться в юридическую казуистику и терминологию, суть происходящего вокруг дела Кокорина и Мамаева такова: адвокаты нашкодивших футболистов подали жалобы с требованиями опротестовать прошлогодние решения суда, из-за которых их клиенты получили реальные тюремные сроки. В жалобах обосновывается необходимость переквалифицировать действия футболистов на другие статьи, не предусматривающие уголовную ответственность. Иными словами, адвокаты добиваются признания незаконным пребывание компании «КоМа» в заключении и настаивают на реабилитации их подзащитных.

Не правда ли, очень знакомая для нашей страны ситуация: сперва посадить за решётку, потом, спустя годы, а то и десятилетия, с почестями или без оных реабилитировать. Больше полувека назад, правда, реабилитировать зачастую приходилось посмертно, но теперь, в цивилизованном государстве (ведь есть же среди нас искренне убеждённые в уместности подобного термина, не так ли?) до таких крайностей не доходит. Или почти не доходит.

Впрочем, вся эта история вокруг дела Кокорина и Мамаева выглядит одновременно парадоксальной и абсолютно типичной, чуть ли не рядовой для отечественного правосудия. Всем понятно, что процесс над разгулявшимися футболистами был подчёркнуто показательным. Народ требовал расправы над хулиганьём от футбола и получил желаемое.

Признайтесь, разве не жаждали вы в тот момент, чтобы упивающиеся состоянием вседозволенности Кокорин и Мамаев оказались за решёткой и получили реальные сроки? И разве сейчас, уже после выхода футболистов-зэков на свободу, у вас не осталось ощущения справедливости постигшего их наказания? А на таком фоне всеобщего возмущения соответствующим структурам не составило труда обставить судебный процесс в нужном русле. Помните, как рычал в жёстком споре с Шараповым Глеб Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме! И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу».

Главным тогда было показать, что футбольным миллионерам (в отличие от тех, кто так или иначе приближён к власть имущим) закон всё-таки писан. Пусть коряво, с дырами-лазейками, позволяющими трактовать его и так и сяк, в зависимости от конкретной ситуации, но писан. И как тут не вспомнить эмоциональный ответ Шарапова Жеглову в том жарком споре про подмятый несколько раз закон, превратившийся в кистень.

Наказания без вины не бывает

Теперь, когда группировка «КоМа» сполна окунулась в атмосферу потустороннего уголовного мира, ей сначала милостиво было позволено выйти пораньше на свободу по УДО, а затем и подать кассационные жалобы. Теперь «вдруг» стало возможным признать, что в действиях футбольных бузотёров не было состава преступления, тянущего на реальные сроки заключения. В общем, извините, ребята, ошибочка вышла. Отсидели по годику — ничего страшного...

City News Moskva/Global Look Press

Даже сложно себе представить, насколько ужасающей может быть статистика подобных случаев с циничными извинениями в адрес «безвинно севших» (снова спасибо за цитату Владимиру Высоцкому) в нашей стране с её правосудием, превращённым не в кистень даже, а в нечто аморфное и давно втоптанное в грязь. Скольким гражданам приходилось испить горькую чашу несправедливого судебного вердикта, а потом уже на свободе довольствоваться издевательской подачкой под названием «реабилитация», не способной вернуть этим несчастным даже одного вычеркнутого из жизни дня, проведённого за решёткой.

Именно поэтому история Кокорина и Мамаева выглядит абсолютно типичной для нашей действительности. А парадоксальна она тем, что при всей, как сейчас выясняется, изящной сфабрикованности «пришитых» дел эти весьма известные в футбольном мире персонажи всё же должны были какое-то время побыть в заточении. И для прочистки их мозгов, и как пример для футбольной молодёжи, стоящей на пороге такой же весёлой и разнузданной «миллионерской» жизни. Чтобы, как говорится, неповадно было.

Теперь адвокаты группы «КоМа» дружно твердят, что для их клиентов дело принципа пересмотреть уголовные дела и переквалифицировать статьи, признав таким образом незаконность содержания их в заключении. Скорее всего, цель будет достигнута — опять же с милостивого позволения вышестоящих органов. Но в качестве резюме для всей этой истории лучше всего подойдёт ещё одна крылатая фраза, прозвучавшая из уст Жеглова: «Запомни, Шарапов: наказания без вины не бывает».