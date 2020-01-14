https://static.news.ru/photo/ad2f57da-36c9-11ea-8ef2-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» и экс-наставник женской сборной России Евгений Трефилов высказался об Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые провели в заключении более 11 месяцев.

Вот два орла, которые отсидели срок (Кокорин и Мамаев. — NEWS.ru), что с ними стало? Интересные игроки же были! У нас проблема в России — нет дисциплины и идеи, которая необходима, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в сентябре условно-досрочно освободились из колонии. Футболистов осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

С полным интервью Евгения Трефилова можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».