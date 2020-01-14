Мужская сборная России по гандболу в третий раз подряд осталась без Олимпийских игр. И дело не в результате матча между Венгрией и Данией (24:24) в рамках предварительного этапа чемпионата Европы, после которого подопечные Эдуарда Кокшарова потеряли шансы побороться за путёвку в Токио-2020. И дело даже не в двух поражениях — от венгров и Исландии. Корень проблем глубже — в подрастающем поколении.

В нынешней сборной выступают до сих пор игроки, которые играли при бывшем наставнике Владимире Максимове, покинувшем сборную в 2012 году. После него командой управлял ещё ряд наставников, а Эдуард Кокшаров и ныне там. Именно такого мнения придерживается вице-президент Федерации гандбола России, главный тренер женского клуба «Кубань» и экс-наставник женской сборной России, мэтр отечественного и мирового гандбола Евгений Трефилов. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он объяснил причину последних неудачных лет мужской национальной команды, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию и неожиданно рассказал, чего стоит ждать от подопечных Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020 по футболу .

Если мы не попадаем на Олимпиаду, никакие гнусные санкции Запада и другие неприятности не прикроют наш провал

— Евгений Васильевич, мужская сборная пропустит уже третью Олимпиаду подряд. Что вообще происходит?

— Есть закономерности, которые прослеживаются. Почему 18 лет «Чеховские медведи» (базовый клуб сборной России, — NEWS.ru) являются чемпионами страны? Потому что других команд нет, потому что тренеры работают, может быть, спустя рукава, поэтому и нет подпитки для этих ребят. Вообще очень много факторов, одним из которых является то, что мы перестали получать людей снизу: бегают те люди, которые были ещё при Владимире Максимове (экс-наставник сборной и главный тренер «Чеховских медведей», — NEWS.ru), который не работает со сборной с 2012 года. Это говорит о том, что сзади никого нет, никто не подпирает.

— Можно ли считать провалом выступление мужской сборной на предварительном раунде чемпионата Европы?

— Если мы не попадаем на Олимпиаду-2020, то никакие гнусные санкции Запада и другие неприятности не прикроют наш провал. А это, действительно, так. Его признал и президент федерации Сергей Шишкарёв. Практически 17 лет мы ничего не можем добиться. Добыли мы третье место на Олимпиаде-2004 в Афинах, а дальше до свидания: восьмые, пятые, двенадцатые, четырнадцатые — это несерьёзно. Я смотрел на игру команды и не видел коллектива, не видел никаких совместных действий. Ребята физически подсели, команда не готова. Если ты не бегаешь, ты и не побежишь. Их избили, давайте теперь добьём. Надо посидеть и подумать, почему такой провал происходит, дать трезвую оценку.

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— Какие должны последовать шаги по исправлению ситуации?

— Надо просмотреть всю российскую молодёжь, попытаться их натаскивать и приглашать одних из лучших ребят из зарубежных клубов. Больше вариантов нет. Но сейчас нужно закрыть глаза — впереди Чемпионат мира, туда необходимо попадать, пока не надо трогать выступления мужчин. А вот в следующее четырёхлетие можно будет чего-то добиться, именно работая.

Не может товарищ Максимов 18 лет быть чемпионом России

— После поражения на групповом этапе Евро-2020 от Исландии начались обвинения в адрес федерации.

— То, что сейчас руководство федерации в лице президента делает для гандбола — это положительный шок. Только Александр Кожухов (президент федерации гандбола СССР с 1990 по 1992 год, — NEWS.ru) мог посоревноваться с Сергеем Шишкарёвым. Нашу федерацию воспринимает весь мир. Это говорит о его заслугах, а вот о заслугах тренера пока ничто не может говорить. Не может товарищ Максимов 18 лет быть чемпионом России, это ненормально. Отсюда весь результат.

У нас сейчас за «базар» никто не отвечает

— Почему тогда не обращают внимание на тренерский штаб? Почему не происходят изменения в сборной, если нет результата?

— Честно говоря, я сам против, чтобы резко меняли тренеров. Каждому специалисту нужно время, чтобы освоиться. Давайте проанализируем: в 2004 году ушёл товарищ Владимир Максимов, затем был Анатолий Драчев (2004 — 2005), затем вернули Максимова (2005 — 2008), после пришёл Николай Чигарёв (2008 — 2010), потом был Олег Кулешов (2012 — 2015), снова Максимов пришёл на два года, Дмитрий Торгованов (2015 — 2017) и сейчас Эдуард Кокшаров (с 2017). Посмотрите, сколько сменилось наставников. Что говорил Владимир Ильич Ленин: «Контроль, контроль и ещё раз контроль». Вот дали вам «указюльку», ну, проконтролируйте! Если не выполнили, то меняйте работу. А у нас сейчас за «базар» никто не отвечает, простите за грубость.

— Ну, хорошо. Но вот пример женской сборной — она на международной арене показывает класс, а мужчины, в свою очередь, проигрывают Исландии, которая никогда не славилась гандболом...

— Показывает класс? Мы должны были быть чемпионами мира-2019, а заняли третье место. Классно? Нет. Я до сих пор заинтересован в том, чтобы сборная играла, и она должна играть, а проводить тренировочные сборы без основных игроков — это называется «заранее выбрасывать в помойку свои мечты».

То же самое произошло и с мужиками, и у меня один вопрос. Вот вам ситуация. В период последнего тренировочного сбора в Македонии главный тренер и второй сидели на семинаре в Москве неделю, а сбор при этом составлял всего две недели. Как тренировки без него могут проходить? И нечего обвинять федерацию. Причём тут она? Молодёжная женская сборная (игроки не старше 19 лет, — NEWS.ru) стала четвертой на чемпионате Европы-2019. А ведь у нас один из лучших составов, откуда такой результат? Когда на исполкоме Федерации гандбола России я задал этот вопрос, наставник предложил надеть тренерские штаны и встать вместо него. Я пообещал, что приеду на учебно-тренировочный сбор, но буду проверять, что они там делают. Я хочу, чтобы они проверяли. Дали задание? Проверьте! Это самое главное.

Kolektiff Images / EHF

У нас сейчас в гандболе золотое время: пришёл Шишкарёв, с ним финансирование на сегодняшний день стало одним из лучших, он делает всё для развития гандбола. Ко мне на тренировку приходил президент Международной федерации гандбола и это говорит об уважении! И вдруг такие сбои. Я понимаю Сергея Николаевича, у него сейчас траур, он не знает, что делать, как правильно поступить.

Меня некоторые обвиняют, что после себя я оставил выжженную пустыню

— Но после вашего ухода, действительно, стало непросто.

— Меня некоторые обвиняют, что после себя я оставил выжженную пустыню — нет тренеров. А кто-то хотел? Я если хотел, то тихо полз, а другие думают, что придут и сразу результат покажут. Такого не бывает, надо немного помучиться. Результат практически закономерен. Я ни в коем случае не злорадствую, я переживаю за весь гандбол, для меня победы ребят — это кайф и бальзам на душу. Я сам из мужского гандбола, но нет сейчас ребят, на которых следует обратить внимание. Сейчас происходит самое страшное — они работают, только начинают подниматься и уезжают за рубеж, где превращаются в никого.

Я девушкам своим перед одной из игр как-то сказал: «Слушайте внимательно, если кто-то хочет уехать, я не против, но я разрешу вам прийти и плюнуть мне на лысину, если не подтвердятся мои слова — никто, кто уехал из России, из-под контроля, не стал лучшим игроком».

— Но ведь было время, когда девчонки и ребята уезжали и возвращались профессионалами.

— После развала СССР уезжали и рождались звёздочки, это так, но потом всё затихло. Почему? Нет пинка. Мы привыкли работать с помощью пендаля. Да тот же футбол: была звёздочка (Андрей Аршавин, — NEWS.ru), уехала в Англию, во что превратилась? Вот два орла, которые отсидели срок (Александр Кокорин и Павел Мамаев, — NEWS.ru), что с ними стало? Интересные игроки же были! У нас проблема в России — нет дисциплины и идеи, которая необходима. Если мы этого не поймём, то ничего не изменится. Ещё раз повторю: гандбольный результат провальный, но к этому мы шли и продолжаем идти. Проблемы мы сами себе создаём и героически преодолеваем.

Вон, пришёл Станислав Черчесов в сборную. Чем он хорош? Он достаточно жёсткий человек. При нём на вертолёте на стадион на тренировку не прилетят. Футбол поднимется до тех вершин, на котором у нас есть игроки определённого уровня. Я не говорю, что мы будем брать аргентинцев, бразильцев или тех же немцев, но будем выжимать из этой команды по полной.

— Раз уж заговорили про футбол, то впереди чемпионат Европы-2020. Как вы думаете, сумеют ли подопечные Черчесова выйти из группы и показать интересную игру?

— Если Черчесов увидит в глазах этих ребят желание сражаться, я думаю, всё будет нормально. Там есть лидеры, тот же Артём Дзюба, например, ещё пару человек, которые могут за собой повести. В гандбольном матче против национальной команды Исландии я не увидел таких лидеров. Там куча обстоятельств, которые должны сложится, случайно можно выиграть одну-две игры, но не больше, к сожалению. Ну что я могу сделать, если я сижу на трибуне? Только могу задом скамейку сжимать, больше ничего.