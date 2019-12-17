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Представители Navka Show анонсировали сказку «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в которой выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка исполнит в спектакле на льду главную роль.

В анонсе, размещённом на странице Navka Show в Instagram, приводятся пять небезынтересных фактов из жизни 17-летней спортсменки. В частности, отмечается, что в первый год жизни Загитова не имела имени. Родители...