https://static.news.ru/photo/75a5655e-20a6-11ea-b934-fa163e074e61_660.jpgАнна ВяхиреваФото: Daniel Stiller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лидер сборной России по гандболу Анна Вяхирева заявила, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не помешали завоевать бронзовые награды чемпионата мира.
Эти новости никак не мешали нам играть, добиваться результата, — приводит слова Вяхиревой РИА Новости.
Гандболистка добавила, что решение WADA стало обидным: «Всех под одну гребёнку».
В матче за бронзовые награды ЧМ, завершившегося в Японии, женская сборная России обыграла Норвегию со счётом 33:28.
Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской лаборатории, писал NEWS.ru.