https://static.news.ru/photo/0da12424-20a2-11ea-a45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб не так просто, процесс продолжается и материалы дела направляются в международные федерации по видам спорта.

И часть дел будет передана в РУСАДА, мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел, — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведёт заседание 19 декабря, на котором обсудит решение Исполкома WADA, писал NEWS.ru.