Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно, — передаёт ТАСС. Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне. Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими...