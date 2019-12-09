Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
О решении, которое было принято на заседании исполкома в Лозанне, сообщила NEWS.ru заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российских спортсменов могут не допустить не только до предстоящих Олимпийских игр в Токио, но и до других главных соревнований, писал NEWS.ru.
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