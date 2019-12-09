Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведёт заседание 19 декабря, на нём будут обсуждаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что заседание плановое, а не экстренное, передаёт РИА Новости.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет наблюдательный совет РУСАДА, писал NEWS.ru.

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