Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает РИА Новости.

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает РИА...