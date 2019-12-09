Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведёт заседание 19 декабря, на нём будут обсуждаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что заседание плановое, а не экстренное,
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение о согласии или несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет наблюдательный совет РУСАДА, писал NEWS.ru.
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