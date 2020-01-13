https://static.news.ru/photo/8bcc18c4-3699-11ea-8a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужская сборная России по гандболу не сможет выступить на Олимпийских играх — 2020, которые пройдут летом в Токио (Япония).

Об этом стало известно после результата матча национальных команд Венгрии и Дании в матче предварительного раунда чемпионата Европы, в котором коллективы показали равный итог — 24:24. После этого Россия потеряла шансы в борьбе за выход из группы и за путёвку на Олимпиаду.

Победитель турнира получит право выступить на Играх-2020, а право выступить в квалификационных соревнованиях к главному турниру получат две команды, которые покажут лучший результат на континентальном первенстве среди коллективов, которые не смогли пройти квалификацию ранее.

Это не первый раз, когда российские гандболисты потеряли возможность защищать честь страны на международной арене. Ранее россияне также не приняли участие в Олимпиаде-2016, которая проходила в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Сборная России по водному поло разгромила Сербию в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия), ранее писал NEWS.ru.