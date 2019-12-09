NEWS.ru — об итогах заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые лишают Россию возможности проводить у себя крупнейшие соревнования мирового масштаба, а атлетов из нашей страны превращают в ноунеймов без флага и гимна.

Поздняков искал лазейки, Усманов писал письма, Фуркад считал медали

Стоит напомнить, что очередное заседание исполкома WADA 9 декабря должно было рассмотреть рекомендации специального комитета по соответствию, который, основываясь на фактах манипуляций с данными, полученными в начале нынешнего года из московской лаборатории, предложил лишить российских атлетов возможности участия в крупнейших соревнованиях под своим флагом и гимном.

Понимая, что это заседание исполкома может быть судьбоносным в масштабах не только российского, но и мирового спорта в целом, сторонники и противники отлучения нашей страны от участия в крупнейших соревнованиях заранее начали наносить упреждающие удары. Скажем, комитет атлетов WADA выступил за полное отстранение представителей России от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Заодно 17 известных в недавнем прошлом спортсменов, входящих в эту структуру WADA, настаивают и на «забанивании» российского спорта на зимних Играх-2022 в Пекине.

Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, — говорится в специальном заявлении комитета по соответствию WADA.

Эта инициатива нашла поддержку у многих действующих иностранных спортсменов, давно не скрывающих своих «тёплых» чувств к России. Скажем, не преминул высказаться на горячую тему шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

WADA нужно следовать рекомендациям комитета по соответствию и отстранить Россию, — цитирует Самуэльссона NRK.

Охотно подпел своему молодому коллеге по биатлонному цеху и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Именитый француз даже вставил пять копеек про то, что лично пострадал от «нечистых» российских атлетов, недосчитавшись наград.

Я думаю, Россия будет наказана, и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, — приводит слова Фуркада NRK.

Генератором аргументов с противоположной стороны выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На Олимпийском саммите в швейцарской Лозанне он сделал акцент на том, что российские спортсмены на Олимпиаде выступают под эгидой ОКР, а возглавляемая им организация не подпадает под санкции WADA. А значит, всяческие ограничения, накладываемые на участие атлетов из России в крупных соревнованиях, незаконно ущемляют права ОКР.

Станислав Поздняков Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции, на которых настаивает комитет по соответствию WADA, являются нелогичными и неадекватными. Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее, рекомендации напрямую ущемляют права ОКР, — заявил Поздняков.

Разумеется, многие действующие российские спортсмены тоже не остались в стороне от обсуждения по самому актуальному вопросу. Волейболистка сборной России Наталия Гончарова напомнила, что во многих странах есть попавшиеся на допинге спортсмены, но за это не карают всю страну и представителей других видов.

Нельзя отстранять всю страну. Неприятно, что сборную России могут отстранить на четыре года от Олимпийских игр и вообще от международных турниров. Это несправедливо, особенно в отношении волейбола. Мы все чистые, — цитирует Гончарову РИА Новости.

Женская сборная России по гандболу, находящаяся сейчас в Японии на чемпионате мира, выкроила время между матчами и тоже высказала свою позицию по горячей теме.

Убеждён, что что все люди, заслуживающие участие в Олимпиаде, должны там выступить. И сейчас мы боремся за то, чтобы попасть на Олимпиаду. Если же нас вдруг не пустят на Игры... Мы будем ужасно расстроены, будем плакать, но это уже зависит не от нас. Я хочу только одного — справедливости. Справедливости для всех тех, кто ни в чём не виноват, — признался главный тренер национальной команды испанец Амброс Мартин.

Чувствуя неладное, российская сторона пустила в ход и тяжёлую артиллерию. Накануне заседания исполкома письмо главе WADA Крейгу Риди написал известный российский бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

Полностью поддерживая самые серьёзные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на принципах права и Олимпийской Хартии. Очевидной дискриминацией будет запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена. Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав, — говорится в письме, копию которого Усманов отправил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

А самый взвешенный и объективный комментарий накануне исполкома WADA дала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Я на 95% уверена, что решение не будет отличаться от того, что рекомендовал комитет по соответствию. Мы со своей стороны изучаем возможность воспользоваться правом не согласиться с вердиктом исполкома. Главное для РУСАДА — помочь нашим чистым спортсменам, которые могут пострадать, — цитирует Пахноцкую ТАСС.

У нас отберут хоккейный, волейбольный и «пляжный» ЧМ?

Так оно в итоге и получилось: в четверть второго пополудни по московскому времени в тяжёлый день, понедельник, 9 декабря (стоит, пожалуй, запомнить эту печальную дату) члены исполкома WADA единогласно проголосовали за рекомендованные комитетом по соответствию санкции: Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Решение Всемирного антидопингового агентства вновь, как и на зимних Играх-2018 в корейском Пхёнчхане, «наградить» российских спортсменов «белым» флагом и обезличенной спортивной формой без признаков национальной принадлежности прокомментировали многие известные отечественные спортсмены, тренеры и функционеры.

Для меня решение исполкома WADA предсказуемое. Я предупреждал об этом много лет назад и в Министерстве спорта, и в Олимпийском комитете России. Тогда говорили, что я гоню пургу. Но сейчас из-за бездействия чиновников пострадают невиновные спортсмены. Так у нас всегда бывает и во времена бойкотов Олимпиад, и сейчас. Александр Тихонов четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России

Для президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова решение исполкома WADA стало неожиданным и шокирующим.

Вы меня ошарашили — это очень жёсткое решение... Рассчитывал, что всё сложится более положительно. Решение судиться примет Наблюдательный совет РУСАДА. У нас есть время для принятия решения. Отстранение страны от участия в крупнейших международных соревнованиях — серьёзный удар по нашему спорту. Пока сложно оценить, к чему это может привести. Алексей Кравцов президент Союза конькобежцев России президент Союза конькобежцев России

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что Россия сама себя высекла — прежде всего, с точки зрения проведения в нашей стране крупнейших международных соревнований.

Думаю, что мы сами себя лишили возможности конкурентной борьбы и развития национального спорта. Лишить нас права проведения соревнований на территории России? Мы за это ещё поборемся, ведь мероприятия расписаны на несколько лет вперёд. У нас проходят самые крутые в плане организации соревнования во всём мире. Нигде так не умеют и не любят проводить мероприятия, как в России. Дмитрий Свищёв депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России

Кроме того, депутат Госдумы уверен, что Всемирное антидопинговое агентство ущемляет права российского общества в целом.

WADA ударило по больному, прекрасно понимая, что у нас всё гладко подходит. Попытались ущемить наши права. Здесь вопрос бьёт не только по спортсменам, а по всему российскому обществу. Включают политику и санкции против всего нашего народа, — заключил Свищёв.

Здесь стоит напомнить, каких значимых чемпионатов и турниров может лишиться Россия после санкций WADA.

— чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге и молодёжное мировое первенство в том же году в Новосибирске (окончательное решение примет IIHF — Международная федерация хоккея);

— участие сборной России в отборочном турнире и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре (решение за ФИФА — Международной федерацией футбола);

— чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году в России (решение ФИФА);

— мужской чемпионат мира по волейболу в России в 2022 году (решение FIVB — Международной федерации волейбола);

— чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани (решение FINA — Международной федерации водных видов спорта);

— участие российских атлетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в ближайшие четыре года (индивидуальный допуск под нейтральным флагом).

При этом не должно возникнуть вопросов по проведению в России всех чемпионатов Европы, включая матчи футбольного Евро-2020 в Санкт-Петербурге и финал Лиги чемпионов — 2021 там же, а также этапов Кубка мира и Гран-при.

Ответный шаг — апелляция Наблюдательного совета РУСАДА

Бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что нужно проводить реформацию российского спорта, теперь на это будет целых четыре года.

К этому всё шло, общественность была готова. Конечно, я опечален, но тут делать нечего, необходимо проводить реформацию российского спорта, а именно уделить внимание подготовке резерва, обратить внимание на инфраструктуру, систему спорта, антидопинговую, прежде всего. Можно за четыре года подготовить совершенно других атлетов и построить основу будущего спорта. Периоды изоляции у нашего спорта были и раньше. Валентин Балахничёв бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде и восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко призналась, что втайне надеялась на иное решение исполкома WADA.

Остаётся только сожалеть о принятом решении. Наверное, это прозвучит пессимистично, но оно было ожидаемым. Конечно, маленькая надежда тешилась. Мы надеялись, что нас допустят, и будем иметь шанс соревноваться с сильнейшими спортсменами мира под российским флагом. Лариса Ильченко российская пловчиха, первая в истории олимпийская чемпионка на 10 км (открытая вода), восьмикратная чемпионка мира российская пловчиха, первая в истории олимпийская чемпионка на 10 км (открытая вода), восьмикратная чемпионка мира

Кроме того, российская пловчиха нелицеприятно высказалась в адрес спортсменов, которые сознательно употребляли допинг, что и повлекло за собой неприятное для России решение исполкома WADA.

Вина лежит на спортсменах, которые сознательно употребляли допинг. Они виноваты в том, что чистые спортсмены, которые имели шансы, работали много лет и массу сил потратили, чтобы достичь вершин, дойти до уровня сборной, теперь страдают. Весь труд умножен на ноль. Мы можем только сожалеть и разводить руками, — заключила Ильченко.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ожидал объективного решения исполкома WADA.

Я очень негативно отношусь к этому решению. Мы ждали объективного решения этого вопроса. Всё-таки можно подтвердить, что Россия очень многое сделала за последнее время в сфере борьбы с допингом, выполняла все необходимые требования. Со стороны Международного союза биатлонистов к нам претензий не было. Создаётся такое впечатление, что в разбирательстве, которое длилось более четырёх лет, слишком явное влияние оказывает политический аспект. Владимир Драчёв Депутат Госдумы, президент Союза биатлонистов России Депутат Госдумы, президент Союза биатлонистов России

Кроме того, депутат Государственной думы заявил, что он совместно с Министерством спорта России и Олимпийским комитетом будет искать выход из сложившейся ситуации.

Биатлон жил, живёт и будет жить, и в том числе российский. По каким-то персонам, спискам, скорее всего, будут приняты определённые решения. Мы пока их не знаем и не работали над этим вопросом, потому что надеялись на объективное рассмотрение. К сожалению, нам оставляют только этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, но мировые чемпионаты и Олимпиада, в плане выступления под своим флагом, пока под вопросом. Будем рассматривать с Минспортом, Олимпийским комитетом меры противодействия и выхода из этой ситуации, — добавил Драчёв.

Итоги «чёрного понедельника» подвела заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Решение печальное, но ожидаемое. Оно должно заставить людей задуматься, правильно ли они действовали все эти четыре года и последние несколько месяцев. Спортсменам желаю не потерять веры в себя, сохранять безупречную антидопинговую репутацию, потому что даже для их участия в соревнованиях в нейтральном статусе должна быть идеальная антидопинговая история. Удачи всем, кто работает. А теми, кто допустили эту ситуацию, надеюсь, будут сделаны правильные выводы. Никому не хотела бы пожелать испытать такой удар и опыт. Маргарита Пахноцкая заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

Кроме того, Пахноцкая прокомментировала ещё одно ожидаемое решение исполкома WADA — лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Речь идёт просто про юридическую логику, поскольку подписантом Кодекса является агентство в любой стране мира. Правительство является подписантом Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которая как раз подкрепляет реализацию Кодекса. Агентство лишено статуса, но никак не поражено в правах — никаких отобранных функций не будет, и на представителей РУСАДА это не распространится, — утверждает Пахноцкая.

Также заместитель гендиректора РУСАДА заявила, что вопрос апелляции будет обсуждаться на Наблюдательном совете Российского антидопингового агентства, который состоится 19 декабря.