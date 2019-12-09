NEWS.ru — об итогах заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые лишают Россию возможности проводить у себя крупнейшие соревнования мирового масштаба, а атлетов из нашей страны превращают в ноунеймов без флага и гимна.
Поздняков искал лазейки, Усманов писал письма, Фуркад считал медали
Стоит напомнить, что очередное заседание исполкома WADA 9 декабря должно было рассмотреть рекомендации специального комитета по соответствию, который, основываясь на фактах манипуляций с данными, полученными в начале нынешнего года из московской лаборатории, предложил лишить российских атлетов возможности участия в крупнейших соревнованиях под своим флагом и гимном.
Понимая, что это заседание исполкома может быть судьбоносным в масштабах не только российского, но и мирового спорта в целом, сторонники и противники отлучения нашей страны от участия в крупнейших соревнованиях заранее начали наносить упреждающие удары. Скажем, комитет атлетов WADA выступил за полное отстранение представителей России от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Заодно 17 известных в недавнем прошлом спортсменов, входящих в эту структуру WADA, настаивают и на «забанивании» российского спорта на зимних Играх-2022 в Пекине.
Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, — говорится в специальном заявлении комитета по соответствию WADA.
Эта инициатива нашла поддержку у многих действующих иностранных спортсменов, давно не скрывающих своих «тёплых» чувств к России. Скажем, не преминул высказаться на горячую тему шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
WADA нужно следовать рекомендациям комитета по соответствию и отстранить Россию, — цитирует Самуэльссона NRK.
Охотно подпел своему молодому коллеге по биатлонному цеху и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Именитый француз даже вставил пять копеек про то, что лично пострадал от «нечистых» российских атлетов, недосчитавшись наград.
Я думаю, Россия будет наказана, и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, — приводит слова Фуркада NRK.
Генератором аргументов с противоположной стороны выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На Олимпийском саммите в швейцарской Лозанне он сделал акцент на том, что российские спортсмены на Олимпиаде выступают под эгидой ОКР, а возглавляемая им организация не подпадает под санкции WADA. А значит, всяческие ограничения, накладываемые на участие атлетов из России в крупных соревнованиях, незаконно ущемляют права ОКР.
Станислав ПоздняковСергей Булкин/NEWS.ru
Санкции, на которых настаивает комитет по соответствию WADA, являются нелогичными и неадекватными. Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее, рекомендации напрямую ущемляют права ОКР, — заявил Поздняков.
Разумеется, многие действующие российские спортсмены тоже не остались в стороне от обсуждения по самому актуальному вопросу. Волейболистка сборной России Наталия Гончарова напомнила, что во многих странах есть попавшиеся на допинге спортсмены, но за это не карают всю страну и представителей других видов.
Нельзя отстранять всю страну. Неприятно, что сборную России могут отстранить на четыре года от Олимпийских игр и вообще от международных турниров. Это несправедливо, особенно в отношении волейбола. Мы все чистые, — цитирует Гончарову РИА Новости.
Женская сборная России по гандболу, находящаяся сейчас в Японии на чемпионате мира, выкроила время между матчами и тоже высказала свою позицию по горячей теме.
Убеждён, что что все люди, заслуживающие участие в Олимпиаде, должны там выступить. И сейчас мы боремся за то, чтобы попасть на Олимпиаду. Если же нас вдруг не пустят на Игры... Мы будем ужасно расстроены, будем плакать, но это уже зависит не от нас. Я хочу только одного — справедливости. Справедливости для всех тех, кто ни в чём не виноват, — признался главный тренер национальной команды испанец Амброс Мартин.
Чувствуя неладное, российская сторона пустила в ход и тяжёлую артиллерию. Накануне заседания исполкома письмо главе WADA Крейгу Риди написал известный российский бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.
Полностью поддерживая самые серьёзные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на принципах права и Олимпийской Хартии. Очевидной дискриминацией будет запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена. Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав, — говорится в письме, копию которого Усманов отправил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
А самый взвешенный и объективный комментарий накануне исполкома WADA дала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Я на 95% уверена, что решение не будет отличаться от того, что рекомендовал комитет по соответствию. Мы со своей стороны изучаем возможность воспользоваться правом не согласиться с вердиктом исполкома. Главное для РУСАДА — помочь нашим чистым спортсменам, которые могут пострадать, — цитирует Пахноцкую ТАСС.
У нас отберут хоккейный, волейбольный и «пляжный» ЧМ?
Так оно в итоге и получилось: в четверть второго пополудни по московскому времени в тяжёлый день, понедельник, 9 декабря (стоит, пожалуй, запомнить эту печальную дату) члены исполкома WADA единогласно проголосовали за рекомендованные комитетом по соответствию санкции: Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России (ПКР).
Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press
Решение Всемирного антидопингового агентства вновь, как и на зимних Играх-2018 в корейском Пхёнчхане, «наградить» российских спортсменов «белым» флагом и обезличенной спортивной формой без признаков национальной принадлежности прокомментировали многие известные отечественные спортсмены, тренеры и функционеры.
Для меня решение исполкома WADA предсказуемое. Я предупреждал об этом много лет назад и в Министерстве спорта, и в Олимпийском комитете России. Тогда говорили, что я гоню пургу. Но сейчас из-за бездействия чиновников пострадают невиновные спортсмены. Так у нас всегда бывает и во времена бойкотов Олимпиад, и сейчас.
Александр Тихонов
четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России
Для президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова решение исполкома WADA стало неожиданным и шокирующим.
Вы меня ошарашили — это очень жёсткое решение... Рассчитывал, что всё сложится более положительно. Решение судиться примет Наблюдательный совет РУСАДА. У нас есть время для принятия решения. Отстранение страны от участия в крупнейших международных соревнованиях — серьёзный удар по нашему спорту. Пока сложно оценить, к чему это может привести.
Алексей Кравцов
президент Союза конькобежцев России
Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что Россия сама себя высекла — прежде всего, с точки зрения проведения в нашей стране крупнейших международных соревнований.
Думаю, что мы сами себя лишили возможности конкурентной борьбы и развития национального спорта. Лишить нас права проведения соревнований на территории России? Мы за это ещё поборемся, ведь мероприятия расписаны на несколько лет вперёд. У нас проходят самые крутые в плане организации соревнования во всём мире. Нигде так не умеют и не любят проводить мероприятия, как в России.
Дмитрий Свищёв
депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России
Кроме того, депутат Госдумы уверен, что Всемирное антидопинговое агентство ущемляет права российского общества в целом.
WADA ударило по больному, прекрасно понимая, что у нас всё гладко подходит. Попытались ущемить наши права. Здесь вопрос бьёт не только по спортсменам, а по всему российскому обществу. Включают политику и санкции против всего нашего народа, — заключил Свищёв.
Здесь стоит напомнить, каких значимых чемпионатов и турниров может лишиться Россия после санкций WADA.
— чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге и молодёжное мировое первенство в том же году в Новосибирске (окончательное решение примет IIHF — Международная федерация хоккея);
— участие сборной России в отборочном турнире и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре (решение за ФИФА — Международной федерацией футбола);
— чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году в России (решение ФИФА);
— мужской чемпионат мира по волейболу в России в 2022 году (решение FIVB — Международной федерации волейбола);
— чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани (решение FINA — Международной федерации водных видов спорта);
— участие российских атлетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в ближайшие четыре года (индивидуальный допуск под нейтральным флагом).
При этом не должно возникнуть вопросов по проведению в России всех чемпионатов Европы, включая матчи футбольного Евро-2020 в Санкт-Петербурге и финал Лиги чемпионов — 2021 там же, а также этапов Кубка мира и Гран-при.
Ответный шаг — апелляция Наблюдательного совета РУСАДА
Бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что нужно проводить реформацию российского спорта, теперь на это будет целых четыре года.
К этому всё шло, общественность была готова. Конечно, я опечален, но тут делать нечего, необходимо проводить реформацию российского спорта, а именно уделить внимание подготовке резерва, обратить внимание на инфраструктуру, систему спорта, антидопинговую, прежде всего. Можно за четыре года подготовить совершенно других атлетов и построить основу будущего спорта. Периоды изоляции у нашего спорта были и раньше.
Валентин Балахничёв
бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде и восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко призналась, что втайне надеялась на иное решение исполкома WADA.
Остаётся только сожалеть о принятом решении. Наверное, это прозвучит пессимистично, но оно было ожидаемым. Конечно, маленькая надежда тешилась. Мы надеялись, что нас допустят, и будем иметь шанс соревноваться с сильнейшими спортсменами мира под российским флагом.
Лариса Ильченко
российская пловчиха, первая в истории олимпийская чемпионка на 10 км (открытая вода), восьмикратная чемпионка мира
Кроме того, российская пловчиха нелицеприятно высказалась в адрес спортсменов, которые сознательно употребляли допинг, что и повлекло за собой неприятное для России решение исполкома WADA.
Вина лежит на спортсменах, которые сознательно употребляли допинг. Они виноваты в том, что чистые спортсмены, которые имели шансы, работали много лет и массу сил потратили, чтобы достичь вершин, дойти до уровня сборной, теперь страдают. Весь труд умножен на ноль. Мы можем только сожалеть и разводить руками, — заключила Ильченко.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ожидал объективного решения исполкома WADA.
Я очень негативно отношусь к этому решению. Мы ждали объективного решения этого вопроса. Всё-таки можно подтвердить, что Россия очень многое сделала за последнее время в сфере борьбы с допингом, выполняла все необходимые требования. Со стороны Международного союза биатлонистов к нам претензий не было. Создаётся такое впечатление, что в разбирательстве, которое длилось более четырёх лет, слишком явное влияние оказывает политический аспект.
Владимир Драчёв
Депутат Госдумы, президент Союза биатлонистов России
Кроме того, депутат Государственной думы заявил, что он совместно с Министерством спорта России и Олимпийским комитетом будет искать выход из сложившейся ситуации.
Биатлон жил, живёт и будет жить, и в том числе российский. По каким-то персонам, спискам, скорее всего, будут приняты определённые решения. Мы пока их не знаем и не работали над этим вопросом, потому что надеялись на объективное рассмотрение. К сожалению, нам оставляют только этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, но мировые чемпионаты и Олимпиада, в плане выступления под своим флагом, пока под вопросом. Будем рассматривать с Минспортом, Олимпийским комитетом меры противодействия и выхода из этой ситуации, — добавил Драчёв.
Итоги «чёрного понедельника» подвела заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Решение печальное, но ожидаемое. Оно должно заставить людей задуматься, правильно ли они действовали все эти четыре года и последние несколько месяцев. Спортсменам желаю не потерять веры в себя, сохранять безупречную антидопинговую репутацию, потому что даже для их участия в соревнованиях в нейтральном статусе должна быть идеальная антидопинговая история. Удачи всем, кто работает. А теми, кто допустили эту ситуацию, надеюсь, будут сделаны правильные выводы. Никому не хотела бы пожелать испытать такой удар и опыт.
Маргарита Пахноцкая
заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
Кроме того, Пахноцкая прокомментировала ещё одно ожидаемое решение исполкома WADA — лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Речь идёт просто про юридическую логику, поскольку подписантом Кодекса является агентство в любой стране мира. Правительство является подписантом Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которая как раз подкрепляет реализацию Кодекса. Агентство лишено статуса, но никак не поражено в правах — никаких отобранных функций не будет, и на представителей РУСАДА это не распространится, — утверждает Пахноцкая.
Также заместитель гендиректора РУСАДА заявила, что вопрос апелляции будет обсуждаться на Наблюдательном совете Российского антидопингового агентства, который состоится 19 декабря.
Вопрос апелляции ещё будет обсуждаться. WADA опубликовало релиз 5 декабря, кто может апеллировать на решение в спортивный арбитраж: это может быть Олимпийский комитет, Паралимпийский или президенты международных федераций. Нужно дождаться согласованных действий, у нас будет Набсовет 19 декабря, где мы обсудим этот вопрос, — заключила Пахноцкая.