ФК отказались комментировать новые обстоятельства дела Мамаева и Кокорина

https://static.news.ru/photo/2eaddee6-9523-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как стало известно NEWS.ru, позиция футбольных клубов «Сочи», где выступает Александр Кокорин, а также «Ростов», цвета которого защищает Павел Мамаев, станет известна после прояснения ситуации по вновь открывшимся обстоятельствам по делу игроков.

Ранее стало известно, что второй кассационный суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дело отправлено на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мамаев компенсировал ущерб ведущей Первого канала.