Кассационный суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

https://static.news.ru/photo/fde8e6f2-951d-11ea-8f37-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй кассационный суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ввиду существенных нарушений закона отменён апелляционный приговор Московского городского суда в отношении Кокорина А. А., Кокорина К. К., Мамаева П. К., Протасовицкого А. С., — сказано в сообщении.

Судебная коллегия отметила, что в приговоре по эпизоду с избиением Виталия Соловчука не дана оценка показаниям некоторых свидетелей, кроме того, в нём есть противоречия между показаниями свидетелей и осуждённого Кирилла Кокорина. В эпизоде с нападением на Дениса Пака и Сергея Гайсина суд не учёл роли каждого из фигурантов «при нанесении телесных повреждений».

Дело отправлено на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд. Жалоба была подана адвокатами.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима.

Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК («Хулиганство с применением оружия»). Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, однако оставил без изменения наказание.

Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мамаев компенсировал ущерб ведущей Первого канала.