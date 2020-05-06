Мамаев компенсировал ущерб ведущей Первого канала

https://static.news.ru/photo/54ea0a4c-8fa8-11ea-b360-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: instagram.com/mamaev_pavel17

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев единолично выплатил телеведущей Ольге Ушаковой всю компенсацию за повреждение автомобиля во время потасовки, участником которой стал вместе с Александром Кокориным.

Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 тысячи 75 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырём ответчикам, — отметил в комментарии ТАСС адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

По словам адвоката, ещё в 2018 году — до решения суда — Мамаев перечислил Ушаковой 200 тысяч рублей, но ведущая Первого канала не воспользовалась добровольной компенсацией.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2018 года игравший за «Краснодар» Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы.

Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с краснодарским клубом, а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».