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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что досрочные перевыборы главы Российской премьер-лиги (РПЛ) были незаконными.

Изначально со стороны РПЛ это было похоже на какое-то мелкое жульничество. РФС отреагировал правильно и справедливо. Это не политическая история, это требование соблюдать законность, — цитирует Колоскова РИА Новости.

Ранее все 16 клубов РПЛ выдвинули на пост президента лиги Сергея Прядкина, писал NEWS.ru. Прядкин отметил, что будет готовиться к выборам, которые состоятся 17 марта. Руководителям клубов он представит отчёт о работе лиги под его руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период.