Кокорин стал игроком московского «Спартака»

https://static.news.ru/photo/9e2f5430-d4a1-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: kokorin9/instagram.com

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) подписал долгосрочное соглашение с нападающим Александром Кокориным. Контракт подписан по схеме «3+1». 29-летний спортсмен присоединился к столичной команде на правах свободного агента, передаёт пресс-служба «красно-белых».

О переходе Кокорина в «Спартак» как о свершившемся факте накануне также заявил экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, назвав этот трансфер рискованным. В сезоне РПЛ — 2019/20 форвард сыграл 10 игр за «Сочи», в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. За команду из Краснодарского края Кокорин выступал на правах аренды из «Зенита».

Форвард выступал за сборную РФ в финальных турнирах ЧЕ 2012 и 2016 годов, а также ЧМ в 2014-м. Всего он сыграл за национальную команду 48 матчей, забил 12 мячей.

Накануне российский 36-летний защитник Юрий Жирков подписал новый контракт с ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, передаёт пресс-служба «сине-бело-голубых». В минувшем сезоне игрок 28 раз выходил в составе «Зенита» в различных турнирах, отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. Он выступает за клуб с января 2016-го.

За это время Жирков дважды выигрывал чемпионат России (2019, 2020) в элитном дивизионе (РПЛ) и Кубок страны (2016, 2020). Кроме того, защитник в 2016-м завоевал Суперкубок РФ (2016).

Ранее NEWS.ru сообщал, что казанский футбольный клуб «Рубин» продлил трудовое соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Как сообщает пресс-служба «Рубина», новые условия контракта с 33-летним футболистом подразумевают, что он останется в составе клуба до конца 2020 года.