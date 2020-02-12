https://static.news.ru/photo/7515a012-4e33-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на переход в «Сочи», заявил владелец футбольного клуба Борис Ротенберг.

Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

По словам владельца клуба, Кокорину нужно играть и попадать в сборную России.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил ранее, что нет причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду. Он, как главный тренер, не видел ни одной причины, по которой футболиста нужно было бы отправлять в аренду, но «всё решается на уровне руководства».

Как сообщалось, что Кокорин за отказ продолжать карьеру в Сочи был переведён в дубль «Зенита», писал NEWS.ru.