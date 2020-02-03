https://static.news.ru/photo/98750674-464f-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин отреагировал на слова журналиста Василия Уткина, который назвал зарплату 28-летнего форварда.

В принципе, он мне ещё накинул, — сказал Кокорин в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

На прошлой неделе 47-летний комментатор заявил, что после освобождения из колонии зарплата футболиста петербургской команды равняется 20 тысячам рублей.

Кокорин отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён в «Зенит-2».

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду, ранее писал NEWS.ru.