Кокорин назвал себя плохим парнем на презентации в «Фиорентине»

https://static.news.ru/photo/8e8b47ca-60c2-11eb-9b33-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Скрин с видео ACF Fiorentina/youtube.com

Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин назвал себя «плохим парнем» и пообещал перенести это на поле.



Я понёс наказание за то, что произошло в моей стране. Я совершил ошибку, за которую расплатился. Этикетку bad boy в хорошем смысле хочу перенести на поле. В моей истории новая страница, — сказал Кокорин на пресс-конференции.

По его словам, его общее физическое самочувствие хорошее. Кокорин в начале января приступил к тренировкам, прошёл все медицинские тесты.





С физическими качествами проблем не должно быть. Учитывая мой опыт и хорошие сезоны на своей позиции, мне удаётся забивать много голов и отдавать результативные передачи, — добавил он.

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины» 27 января. Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Как писал NEWS.ru, трансфер россиянина обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.