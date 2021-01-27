Кокорин назвал себя плохим парнем на презентации в «Фиорентине»

Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин назвал себя «плохим парнем» и пообещал перенести это на поле.
Я понёс наказание за то, что произошло в моей стране. Я совершил ошибку, за которую расплатился. Этикетку bad boy в хорошем смысле хочу перенести на поле. В моей истории новая страница, — сказал Кокорин на пресс-конференции.
По его словам, его общее физическое самочувствие хорошее. Кокорин в начале января приступил к тренировкам, прошёл все медицинские тесты.
С физическими качествами проблем не должно быть. Учитывая мой опыт и хорошие сезоны на своей позиции, мне удаётся забивать много голов и отдавать результативные передачи, — добавил он.
Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины» 27 января. Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Как писал NEWS.ru, трансфер россиянина обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.