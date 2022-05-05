Класс «Ливерпуля» и чудо в Мадриде: как сложились полуфиналы Лиги чемпионов Красные разобрались с «Вильярреалом» а «Реал» в сумасшедшем противостоянии оказался сильнее «Манчестер Сити»

Фото IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press

Полуфиналы Лиги чемпионов в нынешнем сезоне получились на редкость сумасшедшими. «Вильярреал» смог потрепать нервы «Ливерпулю», а «Реал» и «Манчестер Сити» выдали два матча-спектакля с градом забитых мячей. Подводим итоги этих ярких противостояний.

Она утонула

Главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов стал «Вильярреал». Средний даже по испанским меркам клуб, попавший в главный европейский турнир благодаря победе в Лиге Европы, произвёл настоящий фурор. Сначала «жёлтая подлодка» всплыла в плей-офф из группы с «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой», а затем поочерёдно выбила из турнира «Ювентус» и «Баварию».

Болельщики испанцев надеялись на продолжение банкета в противостоянии с «Ливерпулем», но первая игра практически похоронила эти надежды. Красные на своём поле сыграли очень дисциплинированно в обороне, позволив сопернику нанести лишь один удар в сторону ворот за весь матч. Сами же англичане пробили по воротам аж 20 раз, сумев забить два мяча и создать комфортное преимущество перед ответной игрой.

Однако в Испании «Вильярреал» подготовил подарок не только для своих болельщиков, но и для всех нейтральных поклонников футбола. В первом тайме хозяева просто уничтожили фаворита, забив два мяча после красивых комбинаций и вернули интригу в противостояние.

После перерыва «Ливерпулю» пришлось включаться на полную катушку, и звёздные футболисты красных с этой задачей справились блестяще. Не обошлось без помощи голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи. Сначала он дважды пропустил мяч между ног после ударов Фабиньо и Луиса Диаса, а затем окончательно похоронил команду, выбежав за пределы штрафной. Там его обыграл Садио Мане, после чего сенегалец хладнокровно покатил мяч в пустые ворота.

«Ливерпуль» на классе прошёл дальше и добрался до финала Лиги чемпионов в третий раз за последние пять лет. «Вильярреал» же покидает розыгрыш турнира с высоко поднятой головой. Команда Унаи Эмери выжала из себя максимум и даже больше.

Сражение гигантов

Второй полуфинал по вывеске был достоин решающего матча. Обеспечивший себе титул чемпиона Испании мадридский «Реал» встречался с одной из лучших команд мира последних лет, «Манчестер Сити». «Горожане» феерят в Англии, но в Европе так и не смогли добраться до заветной цели и взять долгожданный титул в Лиге чемпионов. С таким тренером, составом и сумасшедшим финансированием это настоящее недоразумение.

В первом матче в Англии команды выдали настоящий спектакль с семью забитыми мячами. Хозяева трижды вели с преимуществом в два гола, но испанцы не отпускали соперника. Особенно усердствовал Карим Бензема, который оформил дубль. Француз в свои 34 года внёс весомую заявку на получение первого в карьере «Золотого мяча».

Итогом первой встречи стала минимальная победа хозяев со счётом 4:3, которая оставила вопрос о победителе противостояния открытым. В ответном матче поклонники футбола ждали продолжения голевой перестрелки.

Вторая встреча получилась ещё более остросюжетной, хотя до 90-й минуты всё казалось суперпредсказуемым. «Манчестер Сити» достаточно уверенно контролировал игру и сохранял устраивавшие его нули на табло, а после гола Рияда Мареза на 73-й минуте многие болельщики англичан занялись поиском билетов на финал Лиги чемпионов и жилья в Париже.

После пропущенного мяча «Реал» долгое время выглядел обречённым и ничего не мог создать в атаке, однако всё изменилось на 90-й минуте. Бензема после фланговой подачи сделал шикарную скидку во вратарскую, где Родриго переправил мяч в сетку. «Сити» оставалось продержаться шесть добавленных минут. Однако задача была провалена в следующей же атаке: Даниэль Карвахаль, сделал потрясающий кросс в штрафную, а Родриго кивком головы отправил мяч в сетку и перевёл матч в дополнительное время.

«Манчестер Сити» не смог быстро оправиться от такого удара и уже на четвёртой минуте овертайма хозяева получили право на пенальти. Бензема здорово сыграл на опережение, заставив Рубена Диаша нарушить правила. 11-метровый хладнокровно реализовал сам пострадавший.

На этом голевая феерия закончилась, «Реал» вышел в финал, где попробует превратить успешный для себя сезон в суперуспешный. Их полуфинальное противостояние с «Манчестер Сити» без преувеличения получилось одним из самых ярких в истории футбола.