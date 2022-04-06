Каримский кризис: как Бензема уничтожил «Челси» в Лиге чемпионов

После начала спецоперации на Украине «Челси» переживает смутные времена. Санкции коснулись многолетнего владельца клуба Романа Абрамовича, который никак не может продать команду. Из-за этого само существование синих оказалось под вопросом, однако они стойко переносили трудности и побеждали во всех матчах. Серию прервал мадридский «Реал», одержавший сенсационную победу на выезде в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Карим велик

Лондон встретил команды проливным дождём, но в отсутствии на поле «Спартака» было сложно сказать, кому на руку такие погодные условия. Быстрее к ним приспособились хозяева, которые взяли мяч под контроль и в дебюте игры совершили несколько хороших подходов к воротам соперника. На пятой минуте с мячом в опасной близости от ворот оказался форвард «Челси» Кай Хаверц, удар которого заблокировал защитник.

Спустя четыре минуты острейший момент удалось создать гостям. Карим Бензема гениальной передачей пяткой разогнал контратаку, а Винисиус Жуниор оказался в убойной позиции. Удар бразильца приняла на себя перекладина. Через 12 минут форвард «Реала» в центре поля обыгрался в стенку с Бензема, убежал к чужим воротам и исполнил точный навес на француза. Капитан сливочных кивком головы отправил мяч под перекладину — 1:0.

«Челси» толком не успел прийти в себя, как Бензема оформил дубль. Француз снова забил головой и снова сделал это исключительно красиво. На этот раз форварду удался удар с отклонением в противоход голкиперу после подачи Луки Модрича. Так к 24-й минуте «Реал» сенсационно повёл на выезде со счётом 2:0.

После «двоечки» от Бензема игра немного успокоилась, но в концовке тайма произошёл взрыв, на этот раз у ворот «Реала». Жоржиньо решил последовать примеру Модрича с Винисиусом и исполнил шикарный навес на 11-метовую отметку. Там встречи с мячом ждал Хаверц, которому ударом головой удалось вколотить его в сетку — 1:2.

Последнее же слово в тайме могло остаться за «Реалом» и конкретно за Бензема. Француз после очередной контратаки оказался в нескольких метрах от ворот, но умудрился послать мяч левой ногой мимо штанги. Возможно, в этой ситуации стоило не изменять традициям первого тайма и нанести удар головой.

Привозите ещё

На второй тайм «Челси», кажется, забыл выйти. Супернадёжный голкипер лондонцев Эдуар Менди у своих ворот выполнил невнятную передачу на Антонио Рюдигера, которую перехватил Бензема. Французу оставалось покатить мяч в пустые ворота, с этой задачей форвард с лёгкостью справился и вернул своей команде преимущество в два мяча.

После такого «феноменального» начала хозяева не бросили играть. «Челси» всё так же пытался комбинировать у чужой штрафной и создавать острые моменты. Пару впечатляющих сейвов совершил голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Однако гости смотрелись очень солидно: защита справлялась с натиском соперника, а атака во главе с Бензема была готова в любой момент создать англичанам проблемы.

Сделать этого не удалось, но и «Челси» так и не смог хотя бы сократить разрыв в счёте. Мадридцы одержали во многом сенсационную победу, которая приблизила их к выходу в полуфинал Лиги чемпионов.

Под натиском санкций

Сразу после начала спецоперации на Украине стало понятно, что Роман Абрамович и «Челси» могут попасть в сложную ситуацию. На Западе незамедлительно начали накладывать санкции на российских политиков и бизнесменов, но Абрамович в первую волну не попал. При этом миллиардер явно почувствовал, что очередь рано или поздно дойдёт до него, поэтому решил избавляться от «Челси», чтобы и успеть избавить от проблем родной клуб, и хоть что-то заработать на продаже.

Воплотить план в жизнь в короткие сроки не удалось, а уже 10 марта Абрамович всё-таки попал под британские санкции. Все активы россиянина, включая «Челси», были арестованы, и клуб оказался в очень тяжёлой ситуации. Лондонцам ограничили возможность продажи билетов на матчи и атрибутики, а также запретили осуществлять трансферы. Некоторые игроки даже задумались об уходе из клуба, но пока обошлось.

Великобритания фактически осуществила рейдерский захват клуба: Абрамович может продать «Челси» при условии, что не получит от сделки финансовой выгоды. Провернуть это дело непременно нужно до 31 мая, иначе заявка клуба на новый сезон окажется под угрозой.

В тяжёлой ситуации «Челси» не спасовал: с 10 марта команда одержала три победы в АПЛ, выиграла в четвертьфинале Кубка Англии, а также на выезде была сильнее «Лилля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поражение от «Реала» стало для «Челси» лишь вторым после начала проблем у Абрамовича. Однако хоронить перспективы команды в нынешней Лиге чемпионов преждевременно. Класс лондонцев и нестабильность «Реала» позволяют рассчитывать на то, что в этом противостоянии ещё не всё решено.