Крах Месси, Роналду и «Ювентуса»: чем запомнилась 1/8 финала Лиги чемпионов

Сразу несколько грандов не смогли продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов после первого же раунда плей-офф. Вещи домой упаковали ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», но несколько серьёзных претендентов на титул остаётся в игре. Рассказываем подробнее о главных итогах 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира.

На классе

«Манчестер Сити» в 1/8 финала достался один из самых легких соперников, если смотреть исключительно на титулы и регалии. Однако «Спортинг» на групповом этапе смог обойти саму дортмундскую «Боруссию», да и состав у команды очень приличный, так что «горожанам» стоило быть начеку.

«Манчестер Сити» «Спортинг» IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press

Борьбы не получилось. Первый матч, который прошёл в Португалии, завершился унизительным разгромом хозяев со счётом 5:0. После этого ответную встречу в Англии можно было отменять. Многие вопросы в первой игре 1/8 финала решил и другой английский гранд — «Ливерпуль». Красные на выезде одержали комфортную победу над крепким «Интером» со счётом 2:0, а затем дома даже позволили себе проиграть, но пропустили лишь один мяч и пошли дальше.

Понервничать болельщиков заставила и мюнхенская «Бавария», которой достался, пожалуй, самый слабый соперник из всех возможных — австрийский «Ред Булл Зальцбург». В домашней игре аутсайдер добыл сенсационную ничью, однако на своём поле немцы обрушили на соперника всю мощь. Уже к 23-й минуте Роберт Левандовски оформил хет-трик, а завершилась экзекуция с неприличным счётом 7:1.

Без проблем в 1/4 финала вышел «Челси», которому особых проблем не смог создать французский «Лилль». Англичане одержали две уверенные победы, однако сейчас, с учётом санкций в отношении Романа Абрамовича, главной задачей лондонцев становится не вторая подряд победа в Лиге чемпионов, а выживание.

Прощание с великими

Единственным английским клубом, вылетевшим на стадии 1/8 финала, стал «Манчестер Юнайтед». Это не выглядит какой-то сенсацией, ведь из всей четвёрки участников плей-офф из АПЛ «красные дьяволы» идут ниже всех в чемпионате.

В восьмёрку сильнейших клубов Европы Криштиану Роналду и его одноклубников не пустил мадридский «Атлетико», который сейчас выглядит не настолько грозно, как раньше. Команда Диего Симеоне упустила победу в домашнем матче, зато в выездной игре не повторила ошибки и не пропустила после того, как снова открыла счёт. МЮ продемонстрировал абсолютную импотенцию в атаке и справедливо покинул турнир.

Главная мечта боссов, болельщиков и футболистов ПСЖ — победа в Лиге чемпионов — рушится который раз подряд. В нынешнем сезоне для облегчения решения этой задачи французы даже купили великого Лионеля Месси, однако он в обоих матчах 1/8 финала с «Реалом» растворился на поле и был совсем не похож на семикратного обладателя «Золотого мяча».

Криштиану Роналду Jorge Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако и без его подвигов у парижан большую часть противостояния с мадридцами всё шло по плану. В домашнем матче ПСЖ благодаря голу Килиана Мбаппе вырвал победу на последних секундах. Еще один мяч француза позволял гостям вести в счёте до 61-й минуты выездной игры. Однако затем настало время Карима Безема: форвард «Реала» за 16 минут оформил хет-трик и в очередной раз похоронил надежды ПСЖ на титул.

В третий раз подряд на стадии 1/8 финала прекращает борьбу за победу в Лиге чемпионов «Ювентус». Команде достался сложный соперник в виде испанского «Вильярреала», но фаворитом всё-таки считались итальянцы. Эта уверенность укрепилась после первой игры: из Испании туринцы увезли приемлемую ничью.

Однако дома у «Ювентуса» ничего не получилось: команда играла очень пассивно, а «Вильярреал» шикарно действовал вторым номером, убегая в острые контратаки. В итоге испанцам удалось трижды поразить ворота соперников, нанести гранду позорное поражение и пройти дальше.

Голландский тупик

Одной из главных сенсаций 1/8 финала стал вылет «Аякса», которому досталась очень крепкая, но вполне проходимая португальская «Бенфика». На групповом этапе амстердамский клуб взял все 18 очков с безумной разницей мячей 20:5 и виделся одним из теневых фаворитов нынешнего розыгрыша. Лиссабонцы же в группе набрали всего восемь очков и в плей-офф оказались только потому, что находящаяся в кризисе «Барселона» была ещё хуже.

Однако в плей-офф лиссабонский клуб сотворил мини-сенсацию. Дома «Бенфике» удалось сыграть с фаворитом противостояния вничью (2:2), а на выезде и вовсе, увезти минимальную победу. Гости мужественно отбивались на протяжении всего матча, а в атаке смогли реализовать единственный момент на 77-й минуте. Конечно, не обошлось без везения, но мы-то знаем, кому обычно везёт.