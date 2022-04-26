«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл мадридский «Реал» в первом матче полуфинального противостояния в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3.

К 11-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 после голов Кевина де Брёйне и Габриэля Жезуса. Карим Бензема отыграл один мяч за «Реал» на 33-й минуте. Во втором тайме команды забили в ворота друг друга по два мяча: за хозяев отличились Фил Фоден (53-я минута) и Бернардо Силва (74) за гостей — Винисиус (55) и снова Бензема (82, с пенальти).

Ответный матч пройдёт в Мадриде 4 мая. 27 апреля пройдёт второй полуфинал Лиги чемпионов, «Ливерпуль» на своём поле сыграет с испанским «Вильярреалом».

В феврале стало известно, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.