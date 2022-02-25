Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

Финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает The New York Times. Матч должен состояться 28 мая.

Такое решение было принято руководством Европейского футбольного союза (УЕФА) в качестве санкций за военную операцию на Украине. Матч примет парижский стадион «Стад де Франс», на котором проходили финалы чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2016 года, также финал Лиги чемпионов 2006 года, когда «Барселона» со счётом 2:1 победила лондонский «Арсенал».

Также отмечается, что все официальные футбольные матчи будут перенесены из России и Украины на неопределённый срок.

Накануне Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о переносе матчей 19-го тура чемпионата, которые должны были пройти в Ростове-на-Дону и Краснодаре, из-за приостановки работы аэропортов в этих городах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».