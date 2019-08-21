https://static.news.ru/photo/915fbb06-c42a-11e9-85c4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским «Ахматом». Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

В следующем матче будет реальное исполнение, потом один матч станет условным. Назначен испытательный срок, если такое поведение не повторится, то условный матч исчезнет, — сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Помимо дисквалификации Сергей Семак заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент случился в Санкт-Петербурге 17 августа. По окончании матча шестого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» 43-летний тренер «Зенита» попытался выяснить отношения с судейской бригадой на футбольном поле. Во время трансляции было слышно, как Семак оскорбляет главного арбитра и его ассистентов из-за того, что они не засчитали гол зенитовца Эмилиано Ригони.

Главный тренер «Зенита» после этого скандала на своей странице в Instagram принёс извинения за оскорбление судей, а также попросил главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова передать извинения Матюнину.

Главный арбитр Алексей Матюнин позже признал свою ошибку, отметив, что офсайда не было.

Кроме того, футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», писал News.ru.