«Катастрофа»: экс-игрок «Спартака» о судействе в матче «Мальмё» — «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрём раскритиковал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота «Мальмё» в конце матча с «Зенитом» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Как спортсмен сказал Expressen, система видеопомощи арбитрам (VAR) должна помогать, а не вредить.

Это катастрофа. Тело создано с руками. Нельзя избежать небольших движений рукой, играя в футбол. Футбол — контактный вид спорта. Это ужасно. Игрокам нужно разрешать пользоваться телом. Это в депрессию загоняет. Оставьте футбол в покое, VAR должен помогать, — заявил Чельстрём.

На 88-й минуте матча нападающий «Зенита» Артём Дзюба упал на газон в штрафной соперника после верхового единоборства с защитником «Мальмё» Эриком Ларссоном. После просмотра видеоповтора главный арбитр латвиец Андрис Трейманис указал на точку. Ярослав Ракицкий реализовал 11-метровый.

Матч пятого тура между «Мальмё» и «Зенитом» завершился со счётом 1:1. Эта ничья позволила подопечным Сергея Семака гарантировать себе третье место в группе H и завоевать путёвку в стыковые матчи Лиги Европы.

Ранее бывший полузащитник сборной России назвал трусливой игру «Зенита» в матче с «Мальмё» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как заявил известный в прошлом футболист, российская команда не проиграла бы в этой встрече, даже если бы вышла на поле ввосьмером.