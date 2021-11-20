Карпин сказал, что побудило его остаться на посту тренера сборной России

Валерий Карпин признался, что на его решение остаться на посту главного тренера сборной России по футболу повлиял разговор с бывшим наставником национальной команды и московского «Спартака» Олегом Романцевым. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» он сказал, что прославленный специалист посоветовал ему продолжить работу на нынешней должности.

Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить, — сказал Карпин.

На следующие сутки после окончания заключительного матча квалификационного турнира, в котором сборная России уступила команде Хорватии, Карпин посетил «Коммент.Шоу». В эфире он выразил сомнения, что продолжит руководить коллективом и готовить его к стыковым матчам.

В качестве главного тренера Романцев возглавлял такие команды, как московские «Спартак» и «Динамо», а также раменский «Сатурн». Со сборной России прославленный специалист работал дважды — в период с 1994 по 1996 год, а затем с 1998 по 2002-й. Под его руководством национальная команда провела 35 матчей, из которых выиграла 19, девять свела вничью и семь проиграла.

Ранее Карпин заявил, что продолжит готовить национальную команду к стыковым матчам за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Наставник выразил надежду, что будет способен подвести коллектив к решающим встречам.