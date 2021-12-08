Карпин эмоционально отреагировал на смерть Гамулы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карин заявил, что не может поверить в смерть в экс главного наставника ФК «Ростов» Игоря Гамулы. Он отметил, что ему будет очень не хватать Гамулы. Своими эмоциями Карпин поделился на странице в Instagram.

Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать, — написал Карпин в Instagram.

Также тренер высказал соболезнования родным и близким Игоря Гамулы.

В бытность тренером Гамула возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул лишь в 2020-м.

Валерий Карпин до прихода в сборную России являлся наставником «Ростова». Возглавлял команду в период с 2017 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Гамула скончался на 62-м году жизни. Одной из возможных причин смерти Игоря Гамулы называют гипогликемический шок.