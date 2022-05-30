Камбэк в лучшее лето нашей жизни: как финал Кубка России затмил всё вокруг Это был чистый кайф!

Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/ Global Look Press

«Спартак» стал обладателем Кубка России 2022 года. Обыграв в драматичном финале «Динамо», они завоевали второй по значимости трофей в российском футболе. Последний раз «Спартак» брал Кубок аж 19 лет назад.

Ещё до начала встречи все любители футбола предвкушали большой праздник — яркая афиша, главный стадион страны, команды, давно не бравшие трофеев. Но в итоге реальность превзошла все ожидания. Слёзы Александра Соболева, заполненные «Лужники» и, конечно же, МакSим — рассказываем о главных впечатлениях от главного матча года (а может быть, и не только года).

Лига чемпионов отдыхает

Так сложилось, что финал Кубка России состоялся аккурат за финалом Лиги чемпионов. Благодаря этому была возможность сопоставить между собой два события. Что ж, у нас плохие новости для УЕФА. В этом заочном противостоянии финал Кубка России в одну калитку вынес финал Лиги чемпионов.

В первую очередь, конечно же, обращает на себя внимание уровень организации. Можно сколько угодно критиковать наш футбол. И большинство упрёков наверняка будут абсолютно заслуженными. Но в чём мы невероятно хороши, так это в организации больших турниров, матчей. Ещё во время чемпионата мира 2018 года было понятно, что в этом показателе нам нет равных. Финал Кубка России в очередной раз позволил убедиться в этом.

Организованный проход к трибунам, разделённый на две части — на спартаковскую — справа, на динамовскую — слева. Никаких давок, столкновений, минимальное количество очередей (фанатам «Спартака» пришлось немного постоять на входе — но объективности ради красно-белых было в разы больше, да и очереди продвигались очень быстро).

На фоне того, что происходило в субботу вечером в Париже, где болельщики проникали на матч без билетов, где сотрудники правоохранительных органов пытались утихомирить собравшихся слезоточивым газом, где фанаты стояли в очередях часами, приехав на игру заранее, где команда-финалист опоздала на матч на 20 минут из-за пробок в городе. На фоне всего этого безумия в Париже организация финального матча в Москве была на высочайшем уровне.

Stupnikov Alexander/spartak.com/ Global Look Press

Камбэк в 2018 год

Классная организация подкреплялась невероятной атмосферой. Песни и кричалки в вагонах метро и на протяжении всего пути к стадиону, огромное (огромнейшее) количество детей разных возрастов, болельщики других команд — «армейцы», пришедшие поддержать дружественный клуб, встречающиеся в толпе «паровозы». И все в каком-то невероятном расположении духа: улыбающиеся, шутящие, подкалывающие друг друга. Наблюдая за всем этим, невозможно было отделаться от флешбэков с лета 2018 года. Такого уровня единения, лёгкости на футбольных матчах не было с домашнего чемпионата мира.

Отдельный и абсолютно заслуженный респект нужно отдать болельщикам «Спартака». Несмотря на то что активная группировка отказалась в знак бойкота Fan ID поддерживать команду и на финале КР, красно-белые сумели заполонить «Лужники» (из почти 70 тыс. пришедших на матч людей 3/4 были фанатами «Спартака» ) и выдать сумасшедшую поддержку команде.

Слёзы Соболева — самый трогательный момент матча

В этот день всё как будто бы сошлось в одном порыве, чтобы сделать финал кубка особенным. События на поле были соответствующими атмосфере вокруг. Столько драматичных, трогательных, эмоциональных и символичных моментов в рамках одной встречи не было очень давно.

Конечно, в первую не оставили никого равнодушными слёзы Соболева. Форвард «Спартака», забив гол в начале первого тайма, подбежал к боковой линии и показал футболку, на которой был снимок его мамы с подписью «Мама, это всё для тебя!». Мать Александра ушла из жизни в 2020 году. Футболист посвятил гол ей.

Немало символизма было сопряжено с голами остальных участников встречи. «Динамо» в игру вернул воспитанник и главная надежа команды Арсен Захарян. А в составе спартачей победным голом отметился Куинси Промес. Очень красивая история с обеих сторон.

Но главное событие матча — это нереализованный пенальти в ворота «Спартака». На 96-й минуте! Попади Даниил Фомин в створ ворот, он бы подарил «Динамо» надежу на иной исход. Но Фомин ударил выше. Фомин, который из 14 последних пенальти реализовал абсолютно все, вдруг промазал. Какая драма!

Лучший перформанс болельщиков

И конечно, главной кульминацией этого матча стало выступление МакSим с болельщиками «Спартака». У красно-белых особенное отношение к композиции «Знаешь ли ты?». Начиная с 2014 года песня является своего рода гимном клуба. После финального свистка на поле вышла МакSим и вместе с фанатами исполнила эту песню. 50 тыс. болельщиков (по большому счёту взрослых мужиков и пацанов), во весь голос орущих «Знаешь ли ты?» — это мощное зрелище. Такой красоты в нашем футболе не было ну очень давно.

Финал Кубка России стал идеальным завершением сезона. Вот какой футбол России нужен!