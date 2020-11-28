Игроки «Тамбова» собрались бойкотировать матч со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/293a4fa4-324d-11eb-8f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки футбольного клуба «Тамбов» намерены бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против московского «Спартака», проведение которого запланировано на 5 декабря. Руководство коллектива в оставшееся до игры время ещё будет встречаться со спортсменами и обсуждать данный вопрос. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Ранее стало известно, что игроки грозятся бойкотировать встречу из-за задолженностей по зарплате. Письмо соответствующего содержания и с аналогичной просьбой они уже писали губернатору Александру Никитину. Генеральный директор команды Ольга Коновалова сообщала, что задолженность составляла более 140 млн рублей. Однако в течение лета клубу удалось её закрыть.

Худяков, в свою очередь, назвал трудной тему возможного бойкота матча РПЛ.

Это прерогатива футболистов, мы ещё раз будем встречаться и разговаривать. Я как руководитель буду делать всё для того, чтобы все было нормально, но моих слов тут уже мало, — цитирует спортивного директора ТАСС.

В настоящий момент «Тамбов» проводит домашние матчи в Саранске. Команда должна была перебраться в Нижний Новгород, однако реализации планов помешало руководство Тамбовской области.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Уфа» принимала «Тамбов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в столице Башкирии проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Эта победа помогла «Уфе» подняться на 15-е место в турнирной таблице, в активе команды 10 очков. «Тамбов» с 12 очками остаётся на 14-м месте.