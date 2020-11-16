Игроки сборной Зобнин, Кудряшов и Семёнов вылетели в расположение клубов

https://static.news.ru/photo/bd12bb50-2814-11eb-8277-fa163e074e61_660.jpg Роман Зобнин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дисквалифицированные на ближайшую игру сборной России по футболу Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов вылетели в расположение своих клубов, следует из сообщения пресс-службы российской сборной.

Зобнин, Кудряшов и Семёнов в ближайшее время окажутся в своих клубах. Они вылетели из Стамбула, где играли за сборную РФ.

Также сообщается, что вратарь Матвей Сафонов, получивший сомнительный результат теста на коронавирус, будет ждать повторной проверки в Стамбуле.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты сборной России уступили сборной Турции в ответном матче Лиги наций. Игра завершилась со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Отличился 29-летний нападающий «Валенсии» Денис Черышев. Он подставил ногу в момент удара Алексея Миранчука, и мяч влетел в дальний угол.