Игрока ЦСКА Шкурина хотят забрать в армию из-за отказа играть за сборную РБ

https://static.news.ru/photo/9fa2ddd2-3fa9-11eb-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Илья Шкурин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Илью Шкурина хотят забрать в армию за отказ выступать за сборную Белоруссии, заявил футбольный агент игрока Валерий Исаев.

По его словам, руководство Белорусской федерации футбола пыталось шантажировать Шкурина.

Нам конкретно сказал один из тренеров молодёжной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию, — отметил Исаев, слова которого приводит издание «Белсат».

Некоторое время назад появилась информация о том, что Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношении Шкурина санкции за неявку в расположение молодёжной сборной страны. В ответ на это представители УЕФА потребовали предоставить дополнительную информацию касательно данного вопроса.

Шкурин отказался выступать за белорусскую сборную 15 августа. Такое решение было принято на фоне сохранения режима президента Александра Лукашенко.

Шкурин пришёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В текущем сезоне футболист отыграл девять матчей, забив три гола. Нападающего оценивают в €700 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА на своём поле не смог обыграть «Урал». Встреча, проходившая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте первый гол в этой встрече забил Илья Шкурин, на 31-й минуте «Урал» сравнял счёт усилиями Андрея Егорычева. Никола Влашич вывел «красно-синих» вперёд на 60-й минуте, реализовав пенальти. Равновесие восстановил Игорь Калинин, отличившийся на 82-й минуте.