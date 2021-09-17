Игрока «Челси» ограбили во время матча с «Зенитом»

Защитника сборной Англии по футболу и клуба «Челси» Риса Джеймса обокрали во время матча с московским «Зенитом». Грабители взломали охранную систему футболиста и выкрали сейф с медалями спортсмена из его дома. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Эти медали были выиграны за «Челси» и Англию — награды, которые никогда не могут быть отняты у меня, независимо от того, есть ли они у меня физически, чтобы доказать это, — заявил Джеймс.

Матч между «Челси» и «Зенитом» закончился со счётом 1:0 в пользу команды Джеймса, однако медалей после противостояния у него стало значительно меньше: пятеро грабителей преодолели электрические ворота, запертую дверь и кодовый замок на сейфе, чтобы украсть медали Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА 2021 и Евро-2020. Футболист обратился к фанатам с просьбой помочь отыскать похитителей.

Ранее российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как вор похитил у неё из дома в Подмосковье олимпийские медали и драгоценности, оставив только документы. В частности, злоумышленник украл олимпийский перстень, полученный Весниной за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.