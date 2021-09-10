Вор украл олимпийские медали у теннисистки Весниной

Неизвестный проник в дом теннисистки Елены Весниной и украл все медали в Подмосковье. Вместе с медалями вор прихватил и драгоценности спортсменки, сообщает Пятый канал.

В частности, злоумышленник украл олимпийский перстень, полученный Весниной за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Не взял только документы, которые там лежали. Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. <...> Сумка лежала на виду, видимо, всё что видел, то и схватил, — пояснила спортсменка.

Сейчас полиция выясняет, как злоумышленнику удалось отключить сигнализацию в её доме. Веснина выиграла золотую медаль в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В этом году она стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в миксте.

Ранее сообщалось, что отдельный герой Олимпиады в Токио — Елена Веснина. Она всего пять месяцев назад вышла из декрета, а здесь взяла медаль. Увы — всего одну, хотя могла две.