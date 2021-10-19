Игрок академии «Локомотива» сообщил об оскорблениях со стороны тренера

Футболист академии «Локомотива» 2005 года рождения Степан Бердников написал письмо на имя генерального директора клуба Владимира Леонченко, в котором сообщил, что тренер вратарей Дмитрий Екимов назвал его «говном». Эту информацию передаёт «Чемпионат».

По словам Бердникова, события развернулись 8 октября, когда футболист пришёл в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. В этот момент в комнате находился тренер вратарей Дмитрий Екимов. Он обратился к футболисту с вопросом, смотрит ли тот на себя в зеркало каждое утро, рассказал Степен.

Он продолжил: «Когда ты встаёшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом. После этого я вышел из комнаты, ушёл на свой этаж и очень долго не мог заснуть. Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В., — написано в письме.

Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник объяснил решение пригласить в клуб Маркуса Гисдоля. На соответствующий вопрос он ответил на специальной пресс-конференции, которую организовал столичный клуб.