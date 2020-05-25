https://static.news.ru/photo/5b4b380a-9eaa-11ea-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

38-летний нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович получил тяжёлую травму во время тренировки.

Футболист почувствовал резкую боль в колене и упал на газон в конце занятия. Спортсмен сильно прихрамывал. Обследование назначено на вечер 25 мая. Как сообщает журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио на своём сайте, травма Ибрагимовича может быть серьёзной.

Швед подписал контракт с «Миланом» 2 января 2020 года. Соглашение рассчитано до конца сезона. Ибрагимович участвовал в восьми матчах клуба, сделал одну результативную передачу и забил три гола.

NEWS.ru писал, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти готов вернуться к работе наставника. Он подчеркнул, что для него никакого значения не имеет экономический аспект, тренерской работой он занимается для удовольствия. Последним местом работы Спаллетти была итальянская «Рома», откуда его уволили в мае 2019 года.