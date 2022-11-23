Хорватия сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Fot. Grzegorz Wajda / 400mm.Pl/Global Look Press

Матч Марокко - Хорватия

Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Финалисты ЧМ-2018 владели мячом 68 процентов времени, но по ударам по воротам между хорватами и марокканцами равенство — 7:7, обе команды также по два раза попали в створ.

В другом матче группы F сыграют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием пройдет 23 ноября, начало игры в 22:00 мск.

Команда Марокко в шестой раз играет на чемпионатах мира и до этого лишь раз вышла в плей-офф — в 1986 году. Хорваты также играют на ЧМ в шестой раз, в 1998 году они взяли бронзу, а в 2018-м — серебро, проиграв в финале сборной Франции.

Накануне Франция стартовала на ЧМ-2022 с крупной победы над Австралией — 4:1.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.