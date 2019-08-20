https://static.news.ru/photo/1d6abaae-c3f1-11e9-bce6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) футбольного клуба «Химки» (Московская область) не будет претендовать на компенсацию от «Зенита» за переход игрока Алексея Сутормина, который обошёлся питерцам в 50 тыс. рублей.

Будем ли мы претендовать на такие «огромные» деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией, — заявил директор СШОР Александр Ширко РИА Новости .

Директор добавил, что дети в клубе дороже стоят, когда заключают первый контракт.

Ранее сообщалось, что переход Сутормина в «Зенит» обошёлся питерцам в 50 тыс. рублей, а за подготовку игрока академии «Строгино», «Химок», «Зенита», а также астраханский «Волгарь», где он играл, получат на всех 5500 рублей, писал News.ru.