Алексей Сутормин Алексей Сутормин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) футбольного клуба «Химки» (Московская область) не будет претендовать на компенсацию от «Зенита» за переход игрока Алексея Сутормина, который обошёлся питерцам в 50 тыс. рублей

Будем ли мы претендовать на такие «огромные» деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией, — заявил директор СШОР Александр Ширко РИА Новости.

Директор добавил, что дети в клубе дороже стоят, когда заключают первый контракт. 

Ранее сообщалось, что переход Сутормина в «Зенит» обошёлся питерцам в 50 тыс. рублей, а за подготовку игрока академии «Строгино», «Химок», «Зенита», а также астраханский «Волгарь», где он играл, получат на всех 5500 рублей, писал News.ru.

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