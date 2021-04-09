Хавбек «Спартака» считает, что клуб не потерял шансы в борьбе за золото

https://static.news.ru/photo/617ea634-9af9-11eb-b09b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что после поражения московскому «Локомотиву» со счётом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги шансы на борьбу за чемпионство не потеряны.

Пока ничего не потеряно, мы будем стараться до конца. Главной задачей является достать «Зенит». Понятно, сейчас это стало тяжелее, но шансы всё равно есть. Мы будем бороться и стараться побеждать до конца, — сказал Умяров после игры.

По его словам, команда не обращала внимания на победу «Зенита» в Сочи, «красно-белые» должны были побеждать в любом случае. Кроме того, хавбек оценил голкипера соперника.

Гильерме очень качественный вратарь, и он это доказал. Мы создаём моменты, осталось их реализовывать, — добавил игрок.

Он также отметил, что решение арбитров относительно не поставленного пенальти за игру рукой Пабло Кастро во втором тайме — верное.

Я не видел эпизоды судейские, не было видно, куда попал мяч. Если VAR согласился с мнением судьи, наверное, решение было правильное, — заключил он.

Ранее наставник «красно-белых» Доменико Тедеско объяснил поражение своей команды и прокомментировал судейство. По его словам, почти за два года работы в России он видел решение VAR в пользу «Спартака» только один раз — в матче с «Крыльями Советов», писал NEWS.ru.