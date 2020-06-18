Гвардиола: белые люди должны извиниться перед чернокожими

https://static.news.ru/photo/8196daf4-b143-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: Darren Staples/www.imago-images.deGlobal Look Press

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как относились к ним в предыдущие столетия.

Белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как относились к ним в течение последних 400 лет. Мне стыдно за то, что мы делали с чернокожими людьми по всему миру, а не только в Америке, — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Акции протеста в США, а также в других странах, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота).

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Футболисты «Манчестер Сити» вместе с игроками лондонского «Арсенала» (3:0) перед началом матча 28 тура чемпионата Англии встали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).